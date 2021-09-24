РИАМО - 24 сен. Правоохранители задержали двух парашютистов, которые совершили прыжок с высотки, расположенной на Ленинском проспекте в Москве, сообщается на сайте «МВД медиа».

Известно, что 5 человек на машине проехали на закрытый подземный паркинг дома на Ленинском проспекте. Затем они поднялись на 48 этаж и спрыгнули оттуда с парашютом. Приземлившись на газон, они собрали снаряжение и скрылись.

В итоге были задержаны 35-летний москвич и 33-летний приезжий. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении.