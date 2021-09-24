РИАМО - 24 сен. Земельные инспекторы Подмосковья в 2021 году осмотрели более 135,7 тыс. земельных участков, это более 80% планового годового показателя, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

С помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» муниципальный земельный контроль в несколько раз ускорил проведение осмотров и в разы увеличил охват земель, которые нуждаются во внимании земельных инспекторов.

«Благодаря цифровизации увеличилось количество выявляемых нарушений, которые должны быть исправлены. В Подмосковье с начала года нарушения выявлены более чем на 48,5 тыс. участков, которые будут дополнительно проверены для подтверждения нарушений. Материалы с нарушениями будут направлены в органы государственного земельного надзора для принятия мер по их устранению», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Статистика говорит о том, что собственники и правообладатели не используют по назначению свыше 37 тыс. участков, используют не по целевому назначению - почти 6,8 тыс. участков, не принимают мер по борьбе с борщевиком на своей территории - правообладатели 6,5 тыс. земель, а более 2,78 тыс. земельных участков не имеют должного ухода, и земля от этого портится.

Наибольшее количество нарушений было выявлено: в Раменском городском округе – земельный контроль выявил нарушения почти на 5 тыс. участков, в городском округе Воскресенск – на 4 тыс. участков, в Клину нарушают закон землепользователи порядка 3 тыс. земельных участков, в городском округе Щелково – 2,5 тыс., в Дмитровском округе - 2,3 тыс. участков, в городском округе Ступино – 2,2 тыс. участков, а в Солнечногорске – пользователи свыше 2 тыс.