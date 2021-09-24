РИАМО - 24 сен. 15 городских округов Подмосковья представили на стендах в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре свою продукцию, туристические объекты, экскурсионные маршруты в рамках форума «PROтуризм», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Вкусную пастилу, сыр и хлебобулочную продукцию можно было попробовать на стендах Коломны, Волоколамска и Истры. А Подольск представил на стенде исторический путеводитель по городу и фотоальбом в честь 240-летия города.

Еще вниманию гостей был представлен стенд народных художественных промыслов Подмосковья.

Подмосковье представили такие предприятия, как Жостовская фабрика декоративной росписи, фабрика «Объединение Гжель» и другие.

Московский областной музей народных художественных промыслов присоединится к региональной культурно-просветительной акции «День туризма». Поэтому жители и гости Подмосковья смогут узнать о народных художественных промыслах посетив бесплатно экспозицию и выставку 25 и 26 сентября.

Форум «PROтуризм», организованный правительством Московской области при поддержке Ростуризма, проходил в течение двух дней. Его участники - представители власти, бизнеса и туристической индустрии Подмосковья и других субъектов РФ. Гости и эксперты обсуждали будущее регионального туризма, перспективы развития и сложности, которые предстоит преодолеть в этой сфере.

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