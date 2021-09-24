РИАМО - 24 сен. Работоспособность снижается, если в воздухе содержится много углекислого газа. Его уровень можно проверить с помощью газоанализатора, сообщил эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

«При большой концентрации углекислого газа в офисе у сотрудников появляется сонливость, пропадает желание работать», – сказал Ястребцев в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что контролировать уровень углекислого газа в помещении нужно с помощью компактного газоанализатора.

Эксперт также посоветовал даже при жаркой погоде открывать окна и проветривать помещение каждые три часа.