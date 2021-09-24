РИАМО - 24 сен. Фонд содействия инновациям начал принимать заявки на получение грантовой поддержки для проектов, реализуемых в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика».

Разработчики смогут получить до 20 млн рублей на проведение дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для реализации проектов по разработке и применению продуктов, сервисов или решений в области искусственного интеллекта.

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, региональные разработчики в различных сферах цифровой экономики в 2020 году активно участвовали в проектах ФСИ.

«Десять предприятий были признаны победителями конкурса «Развитие» и смогли привлечь 188 млн рублей на реализацию своих проектов. В этом году мы также приглашаем подмосковных разработчиков принять участие в конкурсных отборах фонда», - добавила глава ведомства.

Также поддержаны уникальные технологические решения, которые позволяют имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Проекты будут отбирать по таким направлениям, как компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений и перспективные методы искусственного интеллекта.

Подавать заявки можно до 10 часов утра 8 ноября. Подробная информация о конкурсе доступна на сайте фонда.