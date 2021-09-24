РИАМО - 24 сен. Фонд содействия инновациям начал принимать заявки на получение грантовой поддержки для проектов, реализуемых в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика».
Разработчики смогут получить до 20 млн рублей на проведение дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для реализации проектов по разработке и применению продуктов, сервисов или решений в области искусственного интеллекта.
Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, региональные разработчики в различных сферах цифровой экономики в 2020 году активно участвовали в проектах ФСИ.
Также поддержаны уникальные технологические решения, которые позволяют имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека.
Проекты будут отбирать по таким направлениям, как компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений и перспективные методы искусственного интеллекта.
Подавать заявки можно до 10 часов утра 8 ноября. Подробная информация о конкурсе доступна на сайте фонда.
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