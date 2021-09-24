РИАМО - 24 сен. Эпидемиологи считают, что возможное увеличение числа заражений коронавирусом в России текущей осенью будет зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки и спрогнозировать это трудно. В то же время другие эксперты отмечают, что новая волна Covid-19 могла уже стартовать, сообщает Nation News.

В Роспотребнадзоре считают, что этой осенью заболеваемость коронавирусом будет ниже, чем в 2020 году, но многое зависит от жителей – будут ли они соблюдать противоэпидемические меры.

«Реальный расклад покажет только эпидемиологическая обстановка в конкретный момент. Мы живем в условиях пандемии, которая влияет в том числе и на наличие иных респираторных заболеваний», — сказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Врач-терапевт высшей категории Ирина Колоскова в свою очередь отметила, что новая волна пандемии уже началась, так как сейчас выявляют много новых случаев Covid-19. По ее словам, поэтому нужно прививаться от инфекции «Спутником V», а через 6 месяцев – ревакцинироваться «Спутником Лайт».

Директор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург также добавил, что любая вакцинация дает результаты против вируса, возбудители которого передаются эрогенным путем при 75-77%.

Ранее Гинцбург предупредил об опасности второй пандемии, похожей на пандемию коронавируса.