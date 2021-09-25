РИАМО – 25 сен. В «Парке Яуза» будет обустроена площадка для воркаута в стиле «Русский ниндзя». Открыть ее планируют в октябре, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Участки парка в пойме реки Чермянки сейчас благоустраивают.

«Интерес горожан к спорту и активному отдыху растет, поэтому в рамках развития «Парка Яуза» запланировано создание спортивного кластера, где, кроме объектов для популярных видов спорта, таких как теннис и футбол, построят скейт-парк и уникальную, не имеющую аналогов в России площадку для воркаута в стиле «Русский ниндзя», — сказал Бирюков.

Он добавил, что уникальный тренажер создается практически с нуля. Он предназначен для подготовки к соревнованиям и проведения тренировок. Длина рамы составит порядка 24 м, у нее 6 вариантов маршрутов. Маршруты отличаются по сложности препятствий. Заниматься смогут спортсмены разного возраста и уровня физподготовки.

Снаряды на площадке в основном нужны для развития ловкости и силы рук и плечевого пояса, координации. Там также можно будет отрабатывать скалолазные техники. Площадка займет 590 кв. м.

Бирюков напомнил, что проект «Парк Яуза» разработали с учетом пожеланий жителей и особенностей территории. Вдоль Яузы будет создан самый длинный экологический парк в Европе. После благоустройства это будет отличное место для отдыха, прогулок, занятий спортом. Здесь также будут проводить городские фестивали и праздники.