РИАМО – 25 сен. В субботу в Подмосковье стартует акция «День туризма». В ее рамках можно будет бесплатно посетить 13 государственных региональных музеев, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Акция продлится до 26 сентября включительно.

Так, бесплатно можно будет посетить музей «Новый Иерусалим» в Истре, музей «Зоя» в Рузском округе, музей-заповедник Пушкина в Одинцовском округе, Военно-технический музей в Черноголовке и другие.

Кроме того, в рамках акции в регионе проведут более 50 бесплатных экскурсий. В рамках этих экскурсий можно будет посетить Дулевский фарфоровый завод, Зарайский кремль, усадьбу Середниково и другие знаковые месте.

Акция проводится в преддверии Всемирного дня туризма.

Посетителям музеев нужно будет соблюдать все меры безопасности против коронавируса.

Ранее в музее-заповеднике «Зарайский кремль» появился уникальный экспонат – книга «Сто четыре священные истории, выбранные из Ветхого и Нового завета, в пользу юношества, Иоанном Гибнером».