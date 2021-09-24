РИАМО - 24 сен. В ходе проверок земельных участков в Химках были обнаружены самозахват земли, борщевик Сосновского и использование земель в личных коммерческих целях, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Выездная рабочая встреча с участием замминистра имущественных отношений региона Геннадия Герасимова, главы горокруга Химки Дмитрия Волошина прошла в муниципалитете 23 сентября.

Делегация вместе с земельными инспекторами посетила участки с потенциальными нарушениями. С помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» земельные инспекторы осмотрели 6 земельных участков на территории округа.

Самозахват

Так, собственник участка земель промышленности площадью 6,6 тыс. кв. м на Вашутинском шоссе разместил на участке станцию техобслуживания, что разрешено действующим видом разрешенного использования. Но землевладелец решил использовать еще порядка 2 тыс. «квадратов» муниципальной земли без разрешения и оформления. Это называется самозахватом земли и грозит штрафом. С собственниками будет проведена работа, направленная на устранение самозахвата.

Борщевик

Еще два участка делегация проверила на произрастание борщевика Сосновского, с которым активно борются в Подмосковье уже не первый год, в том числе с помощью штрафов. Штрафы в отношении юрлиц за это нарушение могут достигать 1 млн рублей.

Коммерческое использование

Также делегация проверила частный сектор. В квартале Яковлево на площади 15 соток, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, стоит гостиница. Собственник даже разместил информацию о ней в интернете - по данному адресу там расположена гостиница «Александрия – Шереметьево».

По закону, земли для коммерческого использования облагаются налогом по ставке 1,5%. То есть, если собственник использует личные земли для получения прибыли, он не имеет права на льготную налоговую ставку, и ему будет доначислен земельный налог по стандартной ставке в 1,5%.

Незарегистрированная недвижимость

Следующим пунктом для обсуждения результатов работы земельных инспекторов стало садоводство «Юбилейное», где делегация осмотрела земельный участок с незарегистрированными объектами недвижимости. Работа по выявлению незарегистрированной недвижимости ведется в Подмосковье уже не первый год. В этом году к ней присоединился муниципальный земельный контроль, который при осмотре фиксирует капитальные строения и передает данные рабочей группе городского округа. Рабочая группа, в свою очередь, информирует собственника о необходимости и способах регистрации своей недвижимости.

В этом садоводстве 220 участков, и только на 6 из них есть незарегистрированные объекты. Председателем садоводства совместно с администрацией округа ведется разъяснительная работа с собственниками земель о процедурах легализации недвижимости и оказывается активное содействие, тем более это сейчас легко сделать в рамках продленной «дачной амнистии».

Общее количество земельных участков на территории Подмосковья, которые муниципальный земельный контроль осмотрел для выявления нарушений земельного законодательства, землепользования и благоустройства, с начала года превысило 135,7 тыс.