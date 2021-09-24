РИАМО - 24 сен. В Звенигороде завершился капитальный ремонт ключевого медицинского учреждения – местного стационара Одинцовской областной больницы. Обновленный объект открыл в пятницу глава Одинцовского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе капремонта был усилен фундамент здания, утеплены и облицованы фасады, заменена кровля, а также проведен широкий спектр внутренних работ: отделка всех внутренних помещений, в том числе операционных залов и палат реанимации, GML панелями, оснащение элементами безбарьерной среды внутренних помещений и санузлов, а также обработка деревянных конструкций кровли огнезащитными составами.

Кроме того, в медучреждении модернизировали инженерные системы и установили новое медицинское оборудование – в реанимационном блоке, хирургическом отделении, большой и малой операционных, рентгенологическом кабинете и в лаборатории. Иванов отметил, что после ремонта стационар Звенигородского подразделения ООБ соответствует самым современным требованиям и стандартам.

«Полностью завершили капитальный ремонт Звенигородской больницы. Теперь это одно из самых современных и оснащенных медучреждений округа. Работы пришлось разбить на несколько этапов, чтобы больница продолжала функционировать и принимать пациентов. В этом была основная сложность. Но и подрядчики, и врачи с задачей справились», – рассказал Иванов.

Он добавил, что именно таких перемен ждали жители.

«Мы шаг за шагом стараемся приводить в порядок все медицинские учреждения, модернизировать их и обновлять парк оборудования, чтобы медицинская помощь была доступна, комфортна и оказывалась на высочайшем уровне», — отметил Иванов.

Оборудование

В операционном блоке стационара теперь есть полностью оснащенная палата на 6 многофункциональных коек. Каждая кровать является электроприводной. Отделение укомплектовано инфузоматами для автоматического введения лекарственных средств, аппаратами для искусственной вентиляции легких 4 поколения Care Fusion Avea, которые применяются для всех возрастных групп, включая новорожденных. ИВЛ имеет встроенный аккумулятор, позволяющий автономно работать в течение двух часов.

В большой операционной хирургического отделения была установлена лапароскопическая стойка KARL STORZ Endoscope, которая имеет в своем составе передовую видеосистему, многопрофильную роликовую помпу для ирригации или аспирации жидкостей при хирургических и диагностических вмешательствах, инсуффлятор с нагревателем газа, фильтры и лапароскопические инструменты.

Также для операционной была закуплена современная эндоскопическая стойка, оснащенная видеосистемой, манипуляторами и инструментами для лапароскопической оперативной деятельности. Водонепроницаемая медицинская эндоскопическая камера использует передовую технологию CMOS и премиум-оптику, чтобы обеспечить четкое яркое изображение, высокий уровень детализации и цветопередачи.

В лаборатории Звенигородского стационара был установлен настольный автоматический биохимический анализатор произвольного доступа. Его производительность – до 240 тестов в час. Анализатор прост в эксплуатации и предназначен для проведения широкого спектра биохимических исследований: определения ферментов, субстратов, липидов, электролитов и иммунотурбидиметрических тестов в сыворотке, плазме, моче и спинномозговой жидкости. Рентгенологические мощности стационара усилил рентген-аппарат OPERA T90CEX, который применяется в гастроэнтерологии, травматологии, педиатрии, урологии, гинекологии и экстренной медицине. Усовершенствованная конструкция позволяет обеспечить доступ к пациенту с любой стороны.

В ходе капитального ремонта стационара в здании была полностью заменена система энергосбережения, включая монтаж комплексного бесперебойного питания с резервным источником, установлены энергосберегающие светильники и новое сантехническое оборудование, а также полностью заменены системы отопления, холодного и горячего водоснабжения.