РИАМО - 24 сен. Акция «Чистый автобус» стартует 27 сентября в «Мострансавто», в рамках нее пассажиры смогут сообщать о неудовлетворительном состоянии транспорта компании, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Акция проводится для того, чтобы привлечь внимание местных жителей к соблюдению правил пользования общественным транспортом.

О неудовлетворительном состоянии салонов автобусов «Мострансавто» можно сообщить через официальные группы организации в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook или канал компании в WhatsApp по номеру +7 (499) 277-17-47.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно приложить фотографии салона автобуса, указать номер, наименование и направление движения маршрута, название остановки, на которой пассажир вошел, дату и время произошедшего, по возможности — государственный регистрационный номер общественного транспорта. По каждому сообщению проведут проверку, а затем обратившемуся направят фотоотчет об устранении недостатков.

Акция будет проходить до 27 октября. Ранее акцию поддержала известный диктор и телеведущая, народная артистка РСФСР Анна Шатилова: она пригласила жителей Московской области принять участие в акции.