РИАМО - 24 сен. Оперативный штаб в Московской области провел командно-штабное учение по пресечению теракта на территории Богородского городского округа, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Согласно легенде, группа террористов с опытом участия в боевых действиях планирует совершить теракт в муниципалитете.

Для нейтрализации группировки привели в готовность силы и средства подразделений ФСБ России, ГУ МВД России по Московской области, Главного управления МЧС России по Московской области, Главного управления Росгвардии по Московской области и структур правительства Московской области.

Во время учений удалось отработать вопросы межведомственного реагирования государственных и правоохранительных органов при получении информации об угрозе совершения теракта, локализации места преступления, а также эвакуации граждан.

Результаты учений показали готовность к оперативному реагированию в условиях террористической угрозы. Руководством Оперативного штаба дана положительная оценка подразделениям, задействованным в учениях.