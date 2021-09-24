РИАМО - 24 сен. Заслуженный спасатель России, альпинист Александр Гофштейн рассказал, что все трагедии при восхождении на гору всегда происходят по одной причине.

В четверг группа из 19 альпинистов при восхождении на Эльбрус попала в снежный плен. 5 человек погибли, 11 пострадали, 3 помощь не понадобилась.

«Анализ несчастных случаев (среди альпинистов, – ред.) позволяет с абсолютной уверенностью сказать, что всегда и везде присутствует переоценка собственных возможностей и недооценка противника. В данном случае природа выступает в качестве противника», – сказал Гофштейн в эфире радио Sputnik.

Спасатель посоветовал перед восхождением в горы выучить весь набор опасностей, который называется «горная наука».

«Суть этой науки не в том, как правильно переставлять ноги, а в том, что ты знаешь, какие есть опасности в горах. Это надо выучить и следовать правилам», – сказал Гофштейн.