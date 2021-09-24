РИАМО - 24 сен. Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об опасности второй пандемии, схожей с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что на такой случай нужен четкий план действий, сообщает Газета.ru.

«Эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто не выдержать, поэтому нужно сделать очень серьезные выводы как научные, так и организационные», — сказал Гинцбург во время Российского еврейского конгресса.

Гинцбург считает, что четкий план действий необходим, даже если новых пандемий в ближайшее время не ожидается. Такие меры помогли бы справиться и с текущей пандемией.

С начала пандемии коронавируса в России выявили 7 376 374 случая Covid-19, скончались 202 273 человека с коронавирусом, выздоровели после инфекции 6 574 608 человек.

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