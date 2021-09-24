Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) открылась для любителей книг уже в 34-й раз. В этом году она проходит с 24 по 27 сентября в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Здесь можно найти как классические произведения, так и редкие новинки, и подарочные издания. Корреспонденты РИАМО побывали на одном из самых масштабных литературных мероприятий года.



Книжная традиция

В этом году свои книги и программу в павильоне и отапливаемых уличных шатрах представляют более 200 издательств из различных регионов России. 24 сентября ярмарку открыли вице-президент Российского книжного союза Владимир Григорьев и фотограф и писатель Юрий Рост.

«Я счастлив, что Московская международная книжная ярмарка открылась, что книга по-прежнему жива, а интерес к ней велик. Хотел бы выразить благодарность оргкомитету, который сделал проведение ярмарки возможным. Надеюсь, что со временем люди будут читать больше книг. Книги – это не просто бумага, а вид искусства», – отметил Рост в ходе торжественной речи.

Работает ярмарка как в классическом формате, так и в онлайн-формате. Офлайн-посещение осуществляется по сеансам, чтобы сделать мероприятие максимально безопасным в пандемию.

На ММКЯ можно найти книги на любой вкус: мировые бестселлеры и новинки, учебники, нон-фикшн, художественную и детскую литературу, комиксы и многое другое. Бонусом идет и стоимость – книги здесь можно получить по издательским ценам.

«Проведение ярмарки – эта традиция. Люди ждут ее каждый год и приходят целыми семьями. Мы хотели подарить им хорошие эмоции и показать, насколько важна литература», – рассказала РИАМО руководитель пресс-центра Ольга Чумичева.

С самого открытия наблюдается значительный поток посетителей. По словам многих, они пришли за необычными книгами, которых не встретишь на магазинных полках.

Большое скопление народа наблюдается и у стенда издательства «Читай-город».



«Мы принимаем участие в мероприятии около 15 лет. Книжные ярмарки – это всегда праздник. Здорово, когда профессионалы издательского дела обмениваются опытом и впечатлениями с читателями. Мы тоже решили порадовать гостей и приготовили для них 30-процентную скидку. Приготовили и самые свежие новинки: «Пост» Дмитрия Глуховского, «Ревность и другие истории» Ю Несбе, «Совдетство» Юрия Полякова», – рассказала Елена Абрамова – руководитель отдела общественных связей и социальных проектов сети книжных магазинов «Читай-город».



Любопытно, что среди товаров ярмарки затесались даже музейные издания. В этом году будут представлены книги от Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, фонда современного искусства V-A-C и многих других. А их кураторы расскажут много нового об исследовательской деятельности.

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Лекции и цифровые книги

Помимо разнообразия книжной продукции, представленного в торговых павильонах, для всех желающих организуются лекции и развлекательные программы, которые пользуются спросом у посетителей.



В рамках проведения ярмарки состоятся встречи с известными авторами, презентации книг, открытые дискуссии и мастер-классы. Планируются выступления писателей Дарьи Донцовой, Наринэ Абгарян, Вадима Панова и других. Помимо известных авторов, на выставке выступают представители других профессий, например, сценаристы. А блогер расскажет, как составить путеводитель по столице.

Специальную программу подготовили не только для взрослых, но и для маленьких посетителей. Особого внимания заслуживает презентация детского литературного конкурса имени Корнея Чуковского и международный конкурс юных иллюстраторов New Dreams.



Несмотря на ценность классического бумажного произведения, в этом году одними из центральных тем мероприятия стали продвижение книг нового формата и дискуссии о возможностях будущего. На форуме «КНИГАБАЙТ» читателям расскажут про возможности новых технологий, таких как аудио- и цифровые форматы. Уделят внимание и электронной книге, которая уже не так молода – в этом году ей исполняется целых 50 лет.



Среди самых интересных мероприятий, подготовленных форумам, представители ярмарки советуют посетить круглый стол «Видеоигры – будущее литературы», где расскажут про литературную основу в любимых играх, а также дискуссию «Музыка / Речь» об общем будущем двух индустрий.

Гости с разных уголков земли

По словам представителей ММКЯ, в прошлом году ярмарку посетили около 30 тысяч человек – это меньше обычного, здесь сказалось влияние пандемии.

Тем не менее, среди посетителей – люди всех возрастов: пенсионеры, пары с детьми и молодежь. Кроме того, выставка давно приглянулась иностранным туристам со всех уголков земного шара.



«Я регулярно хожу на ярмарку и не раз встречалась на ней с иностранцами, думаю, такой культурный обмен – очень интересная штука. Сама я приобрела уже три книги. Это подарочные издания для моих близких друзей», – рассказала РИАМО посетительница Анастасия.



Поддержать идею культурного обмена решили и организаторы. На мероприятиях выступят писатели, литературные критики, сотрудники библиотек, эксперты в области книгоиздания, цифрового издания и компьютерных игр не только из России, но и из Германии, Польши, США, Франции. Среди них, например, разработчик европейской экосистемы цифрового книгоиздания Thorium Reader и основатель национального онлайн-ресурса классической польской литературы Wolne Lektury.

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