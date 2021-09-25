РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 сен. Первый женский форум состоится в подмосковном Домодедове в субботу, сообщается в группе парка «Елочки» в соцсети «ВКонтакте».

На форуме поговорят о структуре личности, построении гармоничных отношений, о собственной реализации, расскажут об изменениях в теле женщины во время беременности, как с помощью упражнений можно помочь организму адаптироваться к новым условиям и восстановиться в послеродовом периоде.

Мероприятие начнется в 12:00 на набережной парка «Елочки».