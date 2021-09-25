РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 сен. 27 сентября во всем мире отмечается День туризма, по случаю этого праздника в субботу вход в Щелковский историко-краеведческий музей и все экскурсии будут бесплатными, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

В 11:00 пройдет экскурсия по городу «Промышленное прошлое и настоящее Щелкова», в 15:00 состоится экскурсия «Улица Парковая».

Музей работает с 10:00 до 18:00. Подробности можно уточнить по телефону: 8(496)566-52-80.