РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 сен. В Доме офицеров в поселке Монино подмосковного Щелкова в субботу в 12:00 состоится окружной молодежный фестиваль современного искусства «Мы — таланты!», сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В фестивале примут участие молодежные коллективы, объединения, организации Московской области. Возраст участников — от 14 до 35 лет. Фестиваль будет проходить в следующих номинациях: современная хореография, мир музыки, театральное искусство.

Все подробности можно узнать в группе «ВКонтакте». Также информацию можно узнать по телефонам: 8(926)180-32-82; 8(977)812-53-40.