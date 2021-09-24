РИАМО - 24 сен. Сбер первый в России создал рекламу в 3D-формате, которая появится в деловом квартале «Москва-Сити». Реклама создана с помощью CG и персонажной анимации, сообщает Газета.ru.

Создавая эту рекламу, Сбер сотрудничал со студией Sila Sveta. Это российская компания, которая является одной из крупнейших в мире. Она специализируется на световых, видео- и аудиоинсталляциях.

На экране представят 11 креативных роликов о продуктах Сбера. Все они посвящены 180-му дню рождения Сбера. В роликах персонажи Чебурашка и Крокодил Гена будут взаимодействовать со СберМегаМаркетом, Okko, СберЗвуком, SberDevices и другими.

Также в рекламе использовали разную графику - от абстрактной шейповой, до персонажной анимации и фотореалистичных симуляций воды, которые создавались в After Effects, Cinema 4, Maya и Houdini.