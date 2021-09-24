РИАМО - 24 сен. Медведь напал на грибника на 127 км Минского шоссе в Можайском городском округе. Человек успел спастись, но потерял ногу, сообщает «Московский комсомолец».

Местные жители считают, что на грибника напала медведица, которую пару дней назад снял на 125-м км на видео автомобилист. Тогда она была с медвежатами.

Специалисты советуют, что при встрече с медведем нужно определить, пытается ли хищник защищаться или он охотится из-за голода.

Как правило, медведи пытаются защищаться, если у них есть медвежата, если они запасли еду, а также из-за удивления, непонимания, страха и ощущения, что их жилье захватили и не дают им отступить. Медведи нападают, если они голодны и если видят в человеке еду.

Чаще всего из-за голода нападают черные медведи, а не бурые, но молодые бурые медведи могут охотиться на людей, если их бросили матери, поскольку они вынуждены самостоятельно искать еду и человек может привлечь их.