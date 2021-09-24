РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. Жители Подольска победили в номинации «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий» в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья» и получили в подарок экскурсию, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Два года назад стартовал конкурс «Лучший подъезд Подмосковья», задача которого заключалась в реконструкции подъездов многоквартирных домов и обеспечении жителям благоприятных условий для проживания. Для конкурсантов не устанавливали никаких рамок, они могли воплотить любую фантазию в интерьере собственного подъезда.

Жители дома №8/2 на бульваре 65 лет Победы приняли участие в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья» и одержали победу в номинации «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий». За это их наградили обзорной экскурсией на башню «Федерация». Со смотровой площадки на высоте 89 этажа перед ними открылся круговой обзор Москвы. Гид рассказал об истории города, делового центра и дальнейшем развитии «Москвы Сити», после чего гости посетили проекционное 3D-шоу в кинотеатре. Приятным бонусом оказалась дегустация 60 видов мороженого.

«Мы подбирали дизайн специально под характер жильцов. В каждом подъезде заложена своя концепция, но первый подъезд объединяет своим дизайном предыдущие три. Приятно вспоминать процесс ремонта, свой вклад внес абсолютно каждый житель, даже самые юные жильцы принимали активное участие, приклеивая стразы и жемчужины в морское дно», - сказала старшая по дому Ирина Балаева.

Атмосфера четвертого подъезда погружает жителей в морской мир, где обитают сказочные рыбки, спрятаны сокровища затонувших кораблей и огромный осьминог охраняет сундук с драгоценностями. В третьем подъезде создали уютное гнездо аистов. Второй подъезд стал домом для огромного слона с мощными бивнями и властным взглядом.

Ежегодный конкурс проводят в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мой подъезд», подпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».

«Основная задача программы заключается в улучшении качества жизни жителей Подмосковья, в приведении в регионе подъездов не только к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям самих жильцов. Работы идут с опережением плановых показателей, поэтому ожидаем закончить сдачу объектов в намеченные сроки. Стоит отметить, что с 2016 года порядка 2,5 млн подмосковных жителей ощутили перемены», - сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.