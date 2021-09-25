РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 сен. В музеях, библиотеках и выставочном зале Подольска в выходные проведут бесплатные экскурсии по городу и краеведческим экспозициям ко Дню туризма. В честь праздника посещать муниципальные музеи можно бесплатно, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Подольском краеведческом музее 25 сентября в 11:30 организуют пешеходную экскурсию «История усадьбы Поливаново». Сбор у церкви Благовещения в поселке Поливаново у дома №1. В 14:00 состоится пешеходная экскурсия «По старым улицам Подольска». Сбор группы у памятника швейной машинке на Советской площади, 7. 26 сентября в 15:00 - обзорная экскурсия по экспозиции «Подольский меридиан», дополненная новой выставкой «Подольск в XXI веке». Сборные экскурсии проводят по предварительной записи по телефону: 8(496)755-92-34.

Климовский историко-краеведческий музей на проспекте 50 лет Октября, 24А 25 сентября в 12:00 проведет пешеходную экскурсию «Улицы моего города. Заводская». Мероприятие состоится при благоприятных погодных условиях. Если будет дождь, то всех желающих пригласят на экскурсию «240 лет Подольскому уезду» по экспозициям в музее.

В Историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» 25 сентября в 15:00 пройдет пешеходная экскурсия «Музейный квартал. Подольск купеческий». Сбор группы на проспекте Ленина, 55, у Дома Морозовых. 26 сентября в 12:00 - пешеходная экскурсия «Личность эпохи в памятниках Подольска», сбор группы на площади Ленина у памятника Ленину; в 13:00 - пешеходная экскурсия «Усадьба горожанина», сбор у Дома Морозовых.

Подольский выставочный зал (пр-т Ленина, 113/62) проведет 25 и 26 сентября в 13:00 экскурсии по выставке «Горизонты времени» с работами в графике, живописи, скульптуры, ДПИ. Она посвящена 240-летию образования города Подольска и 75-летию создания Подольского городского отделения ВТОО «Союз художников России».

Библиотека №1 им. Павла Северного на Ревпроспекте, 32/34 устроит 25 сентября в 14:00 и в 16:00 литературную экскурсию «Притяжение Павла Северного».

Библиотека №2 на проспекте Юных Ленинцев, 32 приглашает желающих 25 сентября в 14:00 на экскурсию «Книгу города листая… История микрорайона Ново-Сырово» в музейную комнату. В 16:00 начнется экскурсия по музейной комнате «Подвигом славны твои земляки...», на которой расскажут о горожанах в годы Великой Отечественной войны.