РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 сен. Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Дзержинском в субботу, в ходе нее высадят 40 тыс. саженцев кедра, сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый желающий горожанин сможет принять участие в создании благоприятной экологической зоны.

В этом году ежегодная акция приобрела особый масштаб: экоактивист Иван Санжаров подарил Дзержинскому 40 тыс. саженцев кедра.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится с 2014 года правительством региона с целью сохранения лесов и озеленения территорий.