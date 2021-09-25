РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 сен. В микрорайоне Климовск Подольска в субботу пройдет военно-спортивная игра «Девушки в погонах», сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Юные патриоты со всего Подмосковья соберутся для участия в военно-патриотической игре, целями которой являются патриотическое воспитание молодежи, развитие лидерских качеств и приобщение ребят к здоровому образу жизни.

В игре примут участие 80 команд юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области. В состав каждой команды войдут 7 девушек от 12 до 17 лет и 1 руководитель команды. В течение дня участники будут соревноваться в разных дисциплинах для проверки физической подготовки, командной работы и знаний оружейного дела, истории своей страны.

В программу игры вошли следующие конкурсы: «Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», «Воинские звания ВС РФ», «Сборка-разборка автомата Калашникова», «Защита от оружия массового поражения», «Героические страницы Великой Отечественной войны», «Марш-бросок», «Снаряжение магазина автомата Калашникова 30 патронами», «Разборка, сборка пистолета Макарова», «Стрельба имитационная из автомата Калашникова».

Мероприятие организовал региональный штаб Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Московской области при поддержке Главного управления социальных коммуникаций региона.