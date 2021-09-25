РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 сен. О правилах ведения переговоров расскажут в субботу жителям подмосковного Королева, сообщается в Instagram-аккаунте Губернской библиотеки.

Бесплатный семинар «Переговоры как искусство» пройдет в Губернской библиотеке в 16:00.

Участники узнают, как научиться понимать собеседника и разрешать конфликтные ситуации в бизнесе или в семье; как расположить к себе собеседника с первой минуты и как оказывать влияние на решения, принимаемые собеседником.

Семинар проведет эксперт по ведению переговоров Дмитрий Шабанов.