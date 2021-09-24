РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 сен. Молодежный центр «Импульс» городского округа Мытищи открывает прием заявок на осеннюю зарницу, сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра.

Зарница — это молодежная военно-спортивная игра. В игре принимают участие сборные команды молодежных общественных объединений и учащихся образовательных организаций. ⁣⁣А еще это крутые эмоции, новые знакомства, призы и многое другое.⁣⁣

⁣⁣Заявку может отправить руководитель команды на почту: patriot@impulsmol.ru согласно форме. Заявку можно найти в конце приложения. В теме письма обязательно указать «Осенняя зарница»⁣⁣.

Мероприятие пройдет 2 октября в 11:00⁣⁣. Место проведения: МБУ МЦ «Импульс», ул. Силикатная, 12⁣⁣.