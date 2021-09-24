РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. Голый мужчина с одеждой в руках прогуливался по проспекту Ленина в Подольске, он прошел мимо Дома книги, такое поведение вызвало неоднозначную оценку у пользователей социальных сетей.

«Почему носки с обувью не снял, раз оголяться - то надо до конца, вот чудак-человек», - написала Safari Solomonova в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые пытались пошутить по поводу сложившейся ситуации.

«Оплатил ЖКХ», - отметил Wary Good.

Многие сошлись во мнении, что нужно было вызывать скорую помощь и полицию, возможно, у человека осеннее обострение психического заболевания.

«До камеры додумались, а вот скорую вызвать нет. Тишина у них... Подольск... Стыдно должно быть за то, что человечность потеряли», - уверена Валентина Клюева.

Были и те, кто предположил, что мужчина находился под влиянием психотропных веществ.

Получить оперативный комментарий от полиции не удалось.