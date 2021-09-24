РИАМО - 24 сен. Бизнесмен и миллиардер Илон Маск сообщил о разрыве со своей возлюбленной, певицей Граймс. Пара рассталась после трехлетнего романа, сообщает Федеральное агентство новостей.

Макс и Граймс воспитывают сына. Как рассказал бизнесмен, они находятся в прекрасных отношениях с певицей, но сейчас в процессе разрыва.

Предприниматель уточнил, что разрыв произошел из-за его работы. Маск должен находиться в Техасе, а его возлюбленная — в Лос-Анджелесе.

Однако они все еще живут вместе.