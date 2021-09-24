РИАМО - 24 сен. 205 мягких кровель и 295 скатных отремонтировали с начала 2021 года в Подмосковье, работы сейчас идут на 143 мягких и 187 скатных кровлях, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антона Велиховского, в планах на текущий год отремонтировать 448 мягких кровель и 613 скатных.

С начала реализации программы отремонтировано 7,6 тыс. крыш многоквартирных домов. Прежде всего, в городских округах Кашира, Балашиха, Шатура, Одинцовский, Богородский, Клин, Зарайск, Химки, Серпухов, Подольск, Чехов, Можайский, Ступино.

При этом все ремонтные работы в регионе идут с соблюдением мер безопасности. Так, в непосредственной близости от места проведения работ сигнальной лентой обозначены границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж, а также заполняются журналы работ и техники безопасности.

В Подмосковье реализуется самая масштабная программа в стране по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тыс. многоквартирных домов. Всего с момента начала ее реализации в регионе отремонтировано порядка 14 тыс. многоквартирных домов и улучшены жилищные условия более 2 млн жителей Московской области.