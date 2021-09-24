РИАМО - 24 сен. В пятницу в выставочном зале Электростали открылась выставка скульптуры и графики художника Дениса Давыдова «Два пространства», посмотреть на работы можно в течение месяца, сообщает пресс-служба главы городского округа.

На выставке представлены графические работы, выполненные углем, графитом, сангиной, сепией, и скульптурные композиции, написанные за последние несколько лет.

Давыдов родился и вырос в Муроме, закончил Гжельский художественно-промышленный колледж по специальности «Художественная керамика», затем Московский государственный университет сервиса по специальности «Художественное оформление интерьера». С 2006 г. является членом Московского союза художников отделения московских скульпторов.

Открытие выставки состоялось по адресу: ул. Чернышевского, 38. Вход свободный.