РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 сен. 27 сентября в коворкинг-центре «Старт» в городском округе Мытищи пройдет семинар Натальи Пушковой «Как организации и ИП вести бухгалтерию самостоятельно. Пошаговая инструкция», сообщается в Instagram-аккаунте ковркинга.

Перед каждым начинающим предпринимателем всегда рано или поздно встает вопрос о ведении бухгалтерии. Для многих это становится камнем преткновения и большой тратой времени. Спикер постарается прояснить, донести и помочь разобраться в этом вопросе.

В рамках мероприятия обсудят следующие темы: с чего начинать, основные моменты регистрации; как правильно выбрать режим налогообложения; оптимальные режимы для бизнеса; сдача декларации и оплата налогов; маркировка; касса онлайн и кассовые операции; национальная система прослеживаемости; договоры и должная осмотрительность; госорганы и моя бухгалтерия; итоги года.

Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке.

Начало в 16:00. Адрес проведения: Новомытищинский проспект, 30/1.