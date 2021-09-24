РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 сен. Национальный парк Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» 26 сентября приглашает в большой туристический поход, сообщается в Instagram-аккаунте нацпарка.

Комплексная пешеходная экскурсия состоится накануне Дня туриста, который празднуется 27 сентября. Цель турпохода – популяризация особо охраняемых природных территорий, активный и познавательный досуг.

«Лосиный остров» покажет заповедные Яузские болота, прилегающие природные комплексы, уникальные исторические объекты.

Участники похода смогут посетить 2 экологических центра нацпарка: «Лосиную биостанцию» и «Чаепитие в Мытищах». Большой поход начнется в вольерном комплексе биостанции. Можно будет увидеть обитателей национального парка: лосей, оленей, кабанов, маралов. Далее прогуляться по подмосковным лесам, оказаться в березовой роще, и, минуя возрастные ельники, дойти до заливных лугов.

Экскурсовод расскажет историю создания «Лосиного острова», а также об охранном режиме нацпарка. На Чугунном мосту откроются потрясающие виды Мытищинских плавней. Интересной точкой похода станет Мытищинская водоподъемная станция, которая положила начало первому московскому водопроводу.

На маршрут надо надеть одежду и обувь по погоде (непромокаемая обувь, дождевики). Также следует захватить термос с любимым горячим напитком – на остановке в середине маршрута можно будет подкрепиться. По возможности – бинокль для наблюдений за птицами.

Старт маршрута в 10:00. Сбор участников на Лосиной биостанции (Мытищи, Кропоткинский пр-д). Окончание маршрута в 14:00 в центре «Чаепитие в Мытищах» (Мытищи, Водопроводная аллея, 1). Протяженность путешествия: 7 км (вольерный комплекс биостанции – Мытищинские плавни – Мытищинская водоподъемная станция – экоцентр «Чаепитие в Мытищах»). Продолжительность – 4 часа.

На сайте «Лосиного острова» можно познакомиться с актуальной информацией о мероприятиях экологических центров, а также уточнить схему проезда на объекты. Также следует не забывать о необходимости соблюдения мер безопасности при коронавирусе.

Записаться можно по телефону и электронной почте: +7(495)323-88-85, ecotour@elkisland.ru.