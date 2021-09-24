РИАМО - 24 сен. В Сети все чаще стали появляться мошеннические сайты, которые выдают себя за онлайн-платформы коммунальных компаний, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Для того, чтобы не попасть в руки аферистов, москвичей попросили быть особенно внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам, а также не оставлять там своих данных.

Чтобы выяснить, настоящий это сайт или нет, надо позвонить на горячую линию: +7(495)777-77-77 или проверить адрес компании на mos.ru в разделе «Учреждения» вкладки «Департамент жилищно-коммунального хозяйства».

Чтобы не попасть на уловки аферистов, нужно пользоваться только официальными сайтами предприятий и указанными на них аккаунтами в социальных сетях.

При поиске сайта через браузер нужно обращать внимание на написание названия компании, чтобы не оказаться на сайте мошенников.

Также следует учесть, что на официальных сайтах коммунальных компаний нет рекламы коммерческих сервисов, платных консультаций или навязчивых предложений других платных услуг.