РИАМО - 24 сен. В Воскресенске следователи возбудили уголовное дело на главу отдела по контролю за оборотом наркотиков ЛУ МВД России на станции Москва-Рязанская, его заместителя и старшего оперуполномоченного, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Их обвиняют в получении взятки и покушении на сбыт наркотиков. Дело возбуждено по материалам УФСБ России по г. Москве и Московской области.

Полицейские получили 200 тыс. рублей взятки за то, что не стали оформлять документы на гражданина, причастного к незаконному обороту наркотиков. Также они пытались сбыть наркотики.

Следователи провели осмотр места происшествия, обыски и допросы, а также очные ставки. Изъятые в ходе обыска свертки переданы на химические экспертизы.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемых.