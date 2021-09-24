РИАМО - 24 сен. Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российскую вакцину «Спутник V» не одобряют в Европе, так как там идет борьба за доступ к деньгам, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он уточнил, что оборот «Спутника V» превосходит или равен обороту всех других лекарственных препаратов на планете Земля.

«И основная сложность состоит в том, кому достанутся те дивиденды от использования нескольких вакцинных препаратов, которые в настоящее время применяются», — сказал Гинцбург.

По его мнению, одобрение российский вакцины открыло бы для РФПИ доступ к международным валютным фондам.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>