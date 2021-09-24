РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 сен. В городском округе Мытищи 25 и 26 сентября Московский областной музей народных художественных промыслов присоединится к региональной культурно-просветительной акции «День туризма», сообщается в Instagram-аккаунте музея.

Для всех категорий граждан посещение экспозиции и выставки бесплатно. Экскурсионное обслуживание и мастер-классы оказываются на платной основе, в соответствии с перечнем платных услуг.

Адрес музея: село Федоскино, Лукутинская улица, строение 7. Телефон: 8(964)645-28-01.

Благодаря акции «День туризма» еще больше жителей и гостей Московской области смогут провести выходные с пользой и удовольствием: погулять по историческим местам, познакомиться с коллекциями музеев – художественными собраниями, изделиями народных промыслов, реликвиями древности и героическим прошлым страны.