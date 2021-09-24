РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 сен. Магазин в подмосковном Красногорске оштрафуют за неправильную утилизацию бутылок с алкоголем и мусор на территории, сообщается в Telegram-канале администрации округа.

Вечером 23 сентября в мессенджерах и в городских пабликах появились фото и видео, на которых сотрудники магазина «Дикси» разбивают бутылки с алкоголем в накопительный бункер для ТКО. Жидкость вытекла через отверстия и буквально ручьем залила проезжую часть на улицы Заводской. Сотрудники администрации округа и ГАТН оперативно среагировали на поступившую информацию.

«В результате ложного срабатывания пожарной сигнализации весь товар покрылся огнезащитным химическим составом. Руководство компании поручило утилизировать продукцию, однако управляющая данного магазина приняла решение избавиться от спиртного таким образом, за что была уволена», - пояснил начальник отдела потребительского рынка администрации Красногорска Алексей Горячев.

Теперь за нарушение экологических требований супермаркет оштрафуют на сумму до 250 тыс. рублей, а за мусор на прилегающей территории - до 150 тыс. рублей.