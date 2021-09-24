РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 сен. В Щелковской художественной галерее прошло открытие межмузейного проекта «Мир на кончике резца», на выставке представлены уникальные работы мастеров гравюры советского периода, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня мы открыли межмузейный проект. Организовали (его - ред.) три галереи, которые дружат между собой уже давно. Это Щелковская, Химкинская и Красноармейская. Основная наша задумка - показать возможности удивительного мира гравюры глубокой печати. Интересные и необычные работы, которые понравятся и взрослым и детям. На сегодняшней выставке представлены работы художников советского периода», - сказала главный хранитель химкинской картинной галереи Анна Шарыгина.

Как отметил директор Щелковской художественной галереи Александр Беглов, открывшаяся выставка будет интересна всем любителям искусства, поскольку работы, представленные на ней, уникальны и сделаны известными мастерами общероссийского и международного уровней.

На выставке представлены гравюры глубокой печати выполненные разной техникой: сухая игла, офорт, меццо-тинто, акватинта. Выставка продлится с 24 сентября по 17 октября. Вход свободный.

Галерея открыта с 10:00 до 17:00ежедневно, кроме понедельника.

