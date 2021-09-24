РИАМО - 24 сен. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, что в 2024 году материнский капитал может составить 544 301 рубль, сообщает Nation News.

«В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала: в 2022 году в случае рождения, усыновления первого ребенка он составит 503 237 рублей», — сказала Голикова.

Она добавила, что маткапитал на второго и следующих детей в 2022 году будет составлять 665 009 рублей.

По ее словам, в 2024 году, по прогнозу, размер маткапитала составит 544 301 рубль, на второго ребенка капитал будет составлять 719 274 рубля.