РИАМО - 24 сен. Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Государственной думы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как рассказал пресс-секретарь Прилепина, он решил отдать свой мандат депутату из Нижнего Новгорода.

В свою очередь, в планах у Прилепина сделать акцент на обучении в Школе губернаторов.

Трехдневные выборы в Госдуму 8 созыва в России прошли с 17 по 19 сентября. Партия «Справедливая Россия - За правду» получила 27 мандатов против 23 в прошлом созыве.