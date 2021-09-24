РИАМО - 24 сен. Ежегодная экологическая акция «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!» стартовала в Подмосковье 13 сентября, за 11 дней акции садоводы и дачники региона отправили на переработку около 500 куб. м избыточного урожая яблок, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В сентябре в Подмосковье начался сезон урожая плодовых деревьев, в том числе яблок, из-за этого выросло количество органических отходов.

«С одной стороны, урожай яблок – хорошая новость, в тоже время он стал причиной образования навалов органических отходов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях. Дачники вынуждены просто выбрасывать гнилые яблоки, которые занимают много места, плохо пахнут, создавая неудобство жителям Подмосковья», – сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Для решения проблемы в регионе вновь реализована экоакция по сбору излишков урожая «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!». Весь собранный урожай направят на вторничную переработку для сельскохозяйственных нужд. Так, плоды пойдут на корм свиньям или на производство компоста. Акция продлится в течение сентября и октября.

В рамках акции организован прямой сбор избытка урожая у садоводов, установлены брендированные бункеры для сбора яблок и налажен их своевременный вывоз на переработку.

Также для дачников разработан специальный удобный маршрут движения спецтранспорта, организован объезд мобильных пунктов сбора и крупных контейнерных площадок. Узнать подробнее о пунктах сбора и графике объезда жители Подмосковья могут на сайте своего регионального оператора или у председателей СНТ.