РИАМО - 24 сен. Перед своей смертью глава СУ Следственного комитета России по Пермскому краю Сергей Сарапульцев оставил записку, в которой обратился к богу, сообщает «Коммерсант».

Сарапульцева нашли мертвым 23 августа.

«Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и невольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного», — говорится в записке.

По данным издания, Сарапульцев хотел покончить с жизнью еще в прошлом году и оставить похожую записку. Проблем со службой у него не было.

В то же время он тяжело воспринял массовое убийство в пермском университете, который сам заканчивал. Уголовное дело по факту трагедии возбудили подчиненные Сарапульцева. Он сам приехал одним из первых в вуз и принимал участие в следственных действиях. После этого дело передали в Центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Одной из причин суицида Сарапульцева могло стать скрытое психиатрическое заболевание – оно есть у близкого родственника главы СУ СКР по Пермскому краю.

По факту смерти Сарапульцева СК проводит проверку.

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