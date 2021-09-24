РИАМО - 24 сен. Перед своей смертью глава СУ Следственного комитета России по Пермскому краю Сергей Сарапульцев оставил записку, в которой обратился к богу, сообщает «Коммерсант».
Сарапульцева нашли мертвым 23 августа.
«Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и невольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного», — говорится в записке.
По данным издания, Сарапульцев хотел покончить с жизнью еще в прошлом году и оставить похожую записку. Проблем со службой у него не было.
В то же время он тяжело воспринял массовое убийство в пермском университете, который сам заканчивал. Уголовное дело по факту трагедии возбудили подчиненные Сарапульцева. Он сам приехал одним из первых в вуз и принимал участие в следственных действиях. После этого дело передали в Центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Одной из причин суицида Сарапульцева могло стать скрытое психиатрическое заболевание – оно есть у близкого родственника главы СУ СКР по Пермскому краю.
По факту смерти Сарапульцева СК проводит проверку.
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