РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 сен. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 55 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии подтвердили 20 759 случаев инфекции, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 008 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 441 617 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 120 человек. Выздоровели и выписались 386 313 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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