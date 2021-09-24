РИАМО - 24 сен. Основные точки для привлечения туристов в Подмосковье – это исторические центры, которые активно благоустраивают в регионе, и гостиницы, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

«Для малых городов (основные точки притяжения туристов – ред.) - исторические центры, мы сейчас их активно восстанавливаем. У нас большая программа по благоустройству, взять Коломну, взять Озеры. Конечно, возрождение старых традиций, и даже когда мы используем новые технологии, мы пытаемся сохранить старую территорию, чтобы туристам было интересно прикоснуться к ней», — сказал Шимко.

Он добавил, что также большую роль в привлечении туристов играют гостиницы.

Шимко отметил, что в регионе также высокий спрос на кемпинг.

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