РИАМО - 24 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из лидеров рейтинга цитируемости глав регионов – блогеров по итогам августа. Рейтинг построили на основе базы СМИ, включающей более 67 тыс. источников, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

Воробьев занял второе место в рейтинге. Так, в СМИ цитировали его пост в Instagram о том, что 6 региональных парков победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Кроме того, губернатор сообщал, что посевы пшеницы в области впервые превысили 100 тыс. га.

Воробьев в Instagram также сообщал о встрече с активными жителями удаленных территорий в Серебряных Прудах.

В топ-10 рейтинга также вошли Сергей Собянин (Москва), Александр Гусев (Воронежская область), Сергей Аксенов (Крым), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Михаил Ведерников (Псковская область).