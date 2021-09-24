РИАМО - 24 сен. Полиция привлекла к ответственности 30 человек за противоправные деяния при организации несогласованного митинга в центре столицы 20 сентября, сообщает Федеральное агентство новостей.

МВД России предупредило тех, кто собирается на несогласованный митинг в Москве 25 сентября, об административной ответственности. В полиции призвали не поддаваться на провокации со стороны организаторов акции.

Действия участников несогласованного митинга будут рассматриваться в качестве угрозы общественному порядку.

Ранее КПРФ объявила о намерении провести митинги в столице, в том числе 25 сентября. Акции не были согласованы московскими властями.