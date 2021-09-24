РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. Пожарные потушили автомобиль, загоревшийся на 43 км трассы М-2 «Крым» в Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В пятницу в 13:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства в городском округе Подольск на 43 км трассы М-2. Возгорание оперативно устранили. Пострадавших нет.

Привлекаемые силы и средства: 2 единицы техники, 7 человек.