РИАМО - 24 сен. Следователи столичного ГСУ ГУ МВД России закончили предварительное расследование уголовного дела в отношении двух членов организованной группы, занимавшейся проведением незаконных банковских операций в Москве, сообщается на сайте «МВД медиа».

«По версии следствия, с целью вывода денежных средств из оборота РФ по фиктивным договорам злоумышленники создали порядка десяти организаций, используя реквизиты которых обналичивали и осуществляли транзит денежных средств», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что без специального разрешения злоумышленники проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассацию и кассовое обслуживание.

За предоставляемые услуги организаторы преступной группы получали вознаграждение в размере 12% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. Предварительно установлено, что общая сумма обналиченных денежных средств превысила 1 млрд руб., а нелегальный доход фигурантов дела составил около 100 млн руб.

В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело. Сейчас фигуранты и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами расследования.