РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. В Подольске во время проверки сетевого магазина выявили товары из потребительской корзины с истекшим сроком годности и ряд других нарушений, сообщил член Общественной палаты Подольска Ренат Мухамеджанов.

В пятницу по обращению жителей в рамках реализации федерального проекта «Народный контроль» Мухамеджанов провел общественный мониторинг в сетевом магазине «Дикси» на ул. Машиностроителей, 18. В акции приняли участие помощник депутата горсовета Сергея Кулева, заведующая отделом сферы услуг управления потребительского рынка администрации округа Елена Подмаркова и активные жители. Проверяли соответствие сроков годности продуктов, входящих в потребительскую корзину, а также их внешний товарный вид.

«За сравнительно короткое время выявили несколько позиций с истекшим сроком годности и ненадлежащим внешним видом. На некоторые товары отсутствовали цены. По итогам мониторинга будет направлена информация в Роспотребнадзор о принятии мер в рамках имеющихся полномочий. Просроченный товар снят с реализации», - написал Мухамеджанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что для устранения этих нарушений установили срок до 8 октября. С заместителем директора магазина провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных нарушений.

В магазине соблюдены все требования по антиковидным мерам: персонал в масках и перчатках, нанесена разметка о соблюдении дистанции, имеется информация для покупателей о необходимости ношения средств индивидуальной зашиты.