РИАМО - 24 сен. С 2017 года услуга по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений в Подмосковье доступна в онлайн-формате, ежегодно ей пользуются около 11 тыс. заявителей, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству региона.

«Зачастую владельцам и арендаторам жилых и нежилых помещений приходится прибегать к перепланировке, а также заменять или переносить инженерные сети, санитарно-техническое, электрическое или другое оборудование, чтобы более эффективно использовать свою площадь, создать комфортные условия», - сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он отметил, что сегодня подать заявление по данной услуге проще благодаря ее переводу в электронный вид, для этого нужен лишь доступ в интернет.

Также с седьмого сентября этого года услуга по согласованию перепланировки онлайн стала доступна для собственников нежилых помещений в многоквартирных домах Подмосковья.

Новая онлайн-услуга позволяет согласовать перепланировку не только в квартире, но и в коммерческом помещении, расположенном в многоквартирном доме, например, в магазине, аптеке, салоне красоты и кафе. По словам Гордиенко, это создает комфортные условия для развития малого бизнеса в сфере услуг на территории жилых домов и микрорайонов.

Обратиться за получением услуги можно посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области. Предполагается, что ей воспользуются 2 тыс. собственников нежилых помещений.